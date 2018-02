Krytykował polskie władze, teraz ma być szefem niemieckiego MSZ. Polityk PiS: Schulz potrafi być czarujący

Wysłanie rakiety Falcon Heavy to tylko wstęp do najbardziej niezwykłej misji w dziejach ludzkości, czyli załogowego lotu na Marsa. Do tej pory wierzył w to być może tylko Elon Musk. By na Czerwoną Planetę wysłać ludzi, potrzeba jeszcze o wiele więcej, niż potężna rakieta. Czy zanim do tego dojdzie, będzie trzeba czekać lata, dekady, czy może stulecie? Materiał "Faktów z Zagranicy" TVN24 BiS.

