05 stycznia 2018, 20:12

Borowski: może być problem z wszczęciem procedury praworządności

W sprawie artykułu 7. jak przyjdzie co do czego to nastąpi odwrócenie sojuszy - ocenił w "Faktach z Zagranicy" TVN24 BiS Ludwik Dorn, były marszałek Sejmu. Odniósł się w ten sposób do działań Komisji Europejskiej wobec Polski oraz deklaracji szefa węgierskiego rządu Viktora Orbana o poparciu dla Polski. - Najpierw trzeba zgromadzić 22 głosy, żeby ustalić, że jest łamana praworządność. Już na tym etapie może być kłopot, bo to muszą być głosy pozytywne, "za" - ocenił z kolei senator Marek Borowski.