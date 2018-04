W trakcie posiedzenia komisji kongresu USA przesłuchano Marka Zuckerberga. Politycy chcieli wyjaśnić jak mogło dojść do skandalu, jakim było wykorzystywanie przez Camridge Analityca danych milionów ludzi do wpływania na bieg co najmniej kilku kampanii wyborczych. Miliony Amerykanów oglądając transmisję posiedzenia dowiedziały się, przede wszystkim, że kongresmeni i senatorzy nie bardzo rozumieją jak działają media społecznościowe, bo np. jedno z pytań brzmiało "czy Tweeter to Facebook?". Materiał "Faktów z Zagranicy" TVN24 BiS.

