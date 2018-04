Plan na czas nuklearnej apokalipsy. Amerykanie pracują nad nim od czasów zimnej wojny. Doskonalą specjalne schrony, przystosowują samolot Air Force One do przebywania w powietrzu praktycznie bez przerwy, tak, by mógł tankować bez lądowania. To z niego zaatakowanym krajem miałby zarządzać prezydent. Ale równie ważny jest inny samolot - sztab dowodzenia arsenałem nuklearnym. Materiał "Faktów z Zagranicy" TVN24 BiS.

