Odwiedza je prezydent Francji. To tradycja. Prezydent jest w ich trakcie wygwizdywany. To też tradycja, choć niezwykła. Inna sprawa, że te rolnicze targi też są niezwykłe. W 2017 roku, paryską imprezę odwiedziło ponad 600 tysięcy ludzi i wszystko wskazuje na to, że w tym roku ten wynik będzie poprawiony. I trudno się dziwić, bo dla rolników to szansa na to, by pokazać, co myślą o władzy, zawrzeć nowe znajomości i kontakty oraz by popisać się tym, co mają najlepszego. Materiał "Faktów z Zagranicy" TVN24 BiS

