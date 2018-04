Kary za łamanie praworządności? "Polska źle wygląda pod tym względem"

Zniknęło drzewko sprzed Białego Domu, które wspólnie na znak przyjaźni posadzili prezydenci Ameryki i Francji. Wszystkiemu winna jest korowódka dębówka, czyli szkodnik, który zjada liście dębu i występuje tylko na terenie Europy. Larwy z Francji do Ameryki przywiózł Emmanuel Macron, bo drzewko było jego prezentem dla Donalda Trumpa. Co to oznacza dla przyszłości dębu i kiedy ewentualnie wróci on do prezydenckiego ogrodu? Materiał "Faktów z Zagranicy" TVN24 BiS.

