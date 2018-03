"Karuzele" wyborcze na Kaukazie. Dziennikarze nagrali oszustwo

Walki na wschodzie Ukrainy trwają, a prorosyjscy bojownicy ukrywają się często w szkołach, wychodząc z założenia, że tam nikt nie zaryzykuje ataku. Co więcej, według waszyngtońskiego Instytutu Badań nad Wojną (Institute for the Study of War) Rosja jest gotowa na zaostrzenie konfliktu i tworzy nowe centra dowodzenia. Jeszcze gorsze jest to, że w tak krytycznym momencie polityka w Kijowie stała się bardziej brutalna. Pod zarzutem usiłowania przejęcia władzy siłą w czwartek zatrzymano legendarną pilotkę Nadię Sawczenko. Materiał "Faktów z Zagranicy" TVN24 BiS.

