Jeden półwysep, dwa różne światy. Koreańczyków dzieli kulturowa przepaść

Kultowy zespół ABBA powraca w niezmienionym składzie. Po 35 latach muzycy nagrają zupełnie nowe utwory. Pierwszy z nich został zatytułowany "I Still Have Faith In You", czyli "Ciągle w ciebie wierzę". Usłyszymy go już w grudniu. Materiał "Faktów z Zagranicy" TVN24 BiS.

