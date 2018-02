Częścią "społeczeństwa 5.0" mają być roboty

- To najgorsza pozycja międzynarodowa Polski od 2004 roku, czyli wejścia do Unii Europejskiej - tak w "Faktach z Zagranicy" TVN24 BiS były marszałek Sejmu Ludwik Dorn skomentował konflikt polsko-izraelski, dotyczący znowelizowanej ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej. Zdaniem Dorna obecna sytuacja międzynarodowa Polski to skutek "sekwencji pewnego rodzaju wydarzeń i przypadków", a nie część wielkiej strategii, choć jak dodaje "niewątpliwie cała odpowiedzialność za dalszy ciąg wydarzeń spada na pana Kaczyńskiego", co wiąże się z "izraelską ustawą odwetową". Zdaniem eksperta z Centrum Stosunków Międzynarodowych Eugeniusza Smolara taka strategia może spodobać się twardemu elektoratowi PiS, ale prowadzi do długofalowych skutków na arenie międzynarodowej. - To co robi Kaczyński będzie miało poważne konsekwencje - stwierdził Smolar.

