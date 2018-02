08 lutego 2018, 20:14

Rokita: Kaczyński wywołał antypolskie tsunami na świecie

Może dojść do porozumienia, bo to jest polityka. To co jest zapisane w dokumentach to rzecz jedna, a interesy polityczne to rzecz druga - powiedział w "Faktach z Zagranicy" komentator TVN24 BiS Jan Rokita odnosząc się do sporu na linii rząd-KE. Zdaniem byłego polityka problemy z Unią nie są tak poważne jak konflikt z Izraelem i USA. Nowela ustawy o IPN to zdaniem Rokity "najbardziej fałszywy krok, jaki Jarosław Kaczyński podjął w sprawach państwa polskiego", bo wywołał "antypolskie tsunami na świecie".