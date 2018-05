"Jeżeli budżet będzie zawetowany, to ani my, ani Węgrzy nie dostaniemy ani grosza"

To klęska tak ogromna, że pomóc może tylko cud. Albo naprawdę niestandardowe rozwiązanie. RPA od lat boryka się z suszą, a w Kapsztadzie za moment zabraknie wody. Nawet wprowadzone limity w wykorzystaniu wody niewiele dają. Na cud nie ma szans, jest za to alternatywa w postaci gór lodowych, które można sprowadzić do RPA, by je roztopić i dać ludziom wodę. Materiał "Faktów z Zagranicy" TVN24 BiS.

»