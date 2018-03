Angela Merkel "obchodzi się z Polską jak z jajkiem"

W ten zawód wpisane jest ryzyko, dlatego te spektakle robią tak ogromne wrażanie - powiedział w "Faktach z Zagranicy" TVN24 BiS Marcin Mroziński, który występował w Cirque du Soleil i finalista programu "You can dance", komentując śmiertelny wypadek akrobaty podczas pokazu w Tampa Bay na Florydzie. - Ci ludzie to najlepsi fachowcy, najlepsi artyści, najlepsi akrobaci - stwierdził z kolei Roman Gruszkiewicz. Trener skoków na trampolinie dodał, że sztuka cyrkowa "to saperska robota" i "takie rzeczy po prostu się zdarzają jak wypadki na ulicach".

