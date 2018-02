Niezwykłe nagrania z serca narkobiznesu. Dziennikarze odwiedzili pola makowe w Meksyku

Komisja Europejska ma już kilka wariantów unijnego budżetu i kilka pomysłów na powiązanie go z przestrzeganiem zasad praworządności. Zasady mają być równe dla wszystkich. Ale na razie obawiać może się jeden konkretny kraj - Polska. Przypomnijmy, że od chwili wejścia do Unii, do końca 2017 roku z unijnego budżetu do Polski trafiło ponad 140 miliardów euro, to jest ponad 560 miliardów złotych. Wpłaciliśmy do kasy w Brukseli około jednej trzeciej tej sumy. W tym budżecie, który wciąż obowiązuje, przelewy do Polski stanowią największą pozycję. Pytanie, czy nasza dyplomacja ma jakąkolwiek szanse znów o to zawalczyć? Materiał "Faktów z Zagranicy" TVN24 BiS.

