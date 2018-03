Chce być najmłodszą Polką, która zdobyła Koronę Ziemi. Do celu brakuje jej "dachu świata"

Do tej pory było tak, że jeśli Stany Zjednoczone i Korea Północna prowadziły jakiś dialog, to była to raczej wymiana gróźb i wyzwisk. We wzajemnych relacjach dominowały sankcje, próby nuklearne i groźba konfliktu. Wszystko to ma się zmienić. Donald Trump ma osobiście spotkać się z Kim Dzong Unem i to już w maju. Reżim zapewnia, że jest gotów całkowicie zrezygnować z broni nuklearnej. Materiał "Faktów z Zagranicy" TVN24 BiS.

