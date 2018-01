Catherine Deneuve przeprasza za podpisanie listu krytykującego akcję #MeToo

Gdyby potwierdziły się te doniesienia, to dla milionów kibiców jednej z najsłynniejszych drużyn świata byłoby trochę jak wybuch bomby atomowej w ich sercach. Otóż jest coraz bardziej prawdopodobne, że Cristiano Ronaldo odejdzie z Realu Madryt. Miałoby się tak stać dlatego, że CR7 czuje się zdradzony przez prezesa klubu Florentino Pereza. Wiadomo nawet dokąd miałby przejść - do swojej dawnej drużyny, czyli do Manchesteru United. Jeśli Neymar przeszedł do PSG za ponad 220 mln euro, to trudno nawet sobie wyobrazić sumę, jaką "Czerwone Diabły" musiałyby przelać na konto "Królewskich". Materiał "Faktów z Zagranicy" TVN24 BiS.

»