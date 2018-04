Oglądaj "Fakty z Zagranicy" od poniedziałku do piątku o 19:55 w TVN24 BiS

- Prezes poniewczasie idzie po rozum do głowy i zapowiada zmiany w świeżo wprowadzonych przepisach, które zostały zakwestionowane przez Komisję Europejską - stwierdził Bronisław Komorowski, komentując wywiad, jakiego prezes PiS Jarosław Kaczyński udzielił "Gazecie Polskiej". Kaczyński spodziewa się zakończenia sporu z KE o ustawy reformujące sądownictwo.

W ocenie Komorowskiego zapowiadane zmiany są jedynie kosmetyczne. - Politycy KE to za stare wróble, by się dać nabrać - przekonywał.

Były prezydent podkreślił, że premier Węgier Viktor Orban w sporach z KE był gotowy na ustępstwa. - Na Węgrzech były to cofnięcia dosyć istotne, nie stuprocentowe - stwierdził.

- Na pewno wie to premier Morawiecki, że oprócz buńczucznych słów trzeba uprawiać rzeczywistą politykę, dyplomację - ocenił. - Trzeba będzie prezesowi Kaczyńskiemu zjeść własny język - dodał.

Odtwarzaj Wideo: Fakty z zagranicy TVN24 BiS "Prezes poniewczasie idzie po rozum do głowy"

Sprzeczne interesy

Bronisław Komorowski odniósł się także do weta Andrzeja Dudy wobec ustawy, która miała pozwolić na zdegradowanie członków Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego.

- Skąd weto? Z badań opinii publicznej wynikało, że ogromna większość Polaków nie chce tak brutalnego rozprawiania się z przeciwnikami politycznymi po ich śmierci - ocenił. Jego zdaniem prezydent "zawetował, by być po stronie większościowej".

- Są sprzeczne interesy prezydenta i sprzeczne interesy PiS-u - tłumaczył były prezydent. - Prezydent, by wygrać, musi mieć poparcie szersze niż sympatycy jednej partii - dodał.

W ocenie Komorowskiego Andrzej Duda zaproponuje własną ustawę w tej sprawie. - Wetując powiedział, że samej idei nie jest przeciwny - zauważył. - PiS znalazło się w pełnym kociokwiku. Nie wiedzą, jak to tłumaczyć swoim wyborcom - dodał.

Odtwarzaj Wideo: Fakty z zagranicy TVN24 BiS "Skąd weto?"

Ustępstwa w sprawie ustawy o IPN?

Były prezydent skomentował skutki nowelizacji ustawy o IPN-ie. W jego ocenie PiS prowadzi "wojnę na miny", ale po cichu przygotowuje zmiany. - Robią groźne miny, ale odpowiedni urzędnicy czy politycy z tego obozu pracują nad zmianą - stwierdził. - Okazało się, że nowelizacja ustawy o IPN-ie rozbiła w drobny pył nadzieje PiS-u o trójkącie Warszawa-Tel Awiw-Waszyngton - dodał.

- W ustawie o IPN-ie zostanie tylko i wyłącznie możliwość karania za używanie nieprawdziwego terminu, że istniały polskie obozy zagłady - ocenił.

Komorowski wyraził opinię, że ustępstwa PiS pójdą jeszcze dalej niż ustawa o IPN-ie. - Będzie ciche przygotowywanie ustawy reprywatyzacyjnej - stwierdził. - Pod oczekiwania między innymi kongresmenów amerykańskich, lobby interesów żydowskich w USA - wymienił.

Odtwarzaj Wideo: Fakty z zagranicy TVN24 BiS "Prezes Kaczyński nie ma odpowiedzi, która by nie kompromitowała jego obozu"

"Gra na czas"

W wywiadzie dla "Gazety Polskiej" Jarosław Kaczyński przyznał, że wbrew wcześniejszym zapowiedziom, w ósmą rocznicę katastrofy smoleńskiej nie zostanie przedstawiony "końcowy" raport, tylko "częściowy".

- To jest przyznanie się do kłamstwa, ogromnego oszustwa - ocenił Komorowski. - Mówili, że po to idą do władzy, by udowodnić tezę o zamachu - dodał.

- Prezes Kaczyński nie ma odpowiedzi, która by nie kompromitowała jego obozu - stwierdził były prezydent. - To jest gra na czas - dodał.

W ocenie Komorowskiego PiS bardzo by ryzykował politycznie, gdyby próbował postawić Donaldowi Tuskowi zarzut zdrady. - Postawienie byłego szefa Rady Europejskiej czy kandydata na prezydenta pod takimi zarzutami to jest w zasadzie stworzenie mu idealnego forum do wypowiedzi, do krytyki, do obnażenia Jarosława Kaczyńskiego i jego obozu, do obniżenia nicości kłamstwa smoleńskiego - ocenił.

Odtwarzaj Wideo: Fakty z zagranicy TVN24 BiS Cała rozmowa z Bronisławem Komorowskim

Autor: fil / Źródło: Fakty z zagranicy TVN24 BiS