Komorowski o ustawie o IPN: to jest katastrofa wizerunkowa Polski, którą będą odczuwali wszyscy

- Strategia jaką podjął polski rząd to już nie jest słoń w składzie porcelany, to jest dewastacja tego składu - powiedział w "Faktach z Zagranicy" TVN24 BiS dr Mirosław Oczkoś, ekspert ds. wizerunku, komentując spór polsko-izraelski. Ekspert dodał, że nie widzi w polskiej polityce człowieka, który "ma wizję, co możemy zrobić wizerunkowo żeby odkręcić, albo przynajmniej zatrzymać tę spiralę". - W tym sporze szans nie mamy - stwierdził z kolei Bogdan Szafrański z Uczelni Łazarskiego, który podkreślił że diaspora żydowska w USA jest silniejsza od Polonii amerykańskiej. Dodał też, że "spór jest nieporozumieniem, co świadczy o tym, że polska dyplomacja nie przyłożyła się do tego tematu". Goście programu oceniali też pierwsze orędzie Donalda Trumpa o stanie państwa. - To było najlepsze wystąpienie Trumpa jako prezydenta - ocenił dr Oczkoś. - Co by o nim nie mówić, to wykorzystał swoją szansę, by przemówić do Amerykanów, czyli jego wyborców. Dowartościował ich - zaznaczył Szafrański.

