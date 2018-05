Bez nich nie byłoby smartfonów - bez dzieci, które pracują w kopalniach w Afryce

- Chyba lubię wyzwania - przyznał w "Faktach z Zagranicy" TVN24 BiS właściciel skunksa Mateusz Malinowski. - Jest to zwierzę wymagające, wziąłem je z przypadku - dodał. - Szopy mają różne charaktery. Akurat nasza jest zołzą, a znamy szopy, które są zdecydowanie spokojniejsze - mówiła z kolei Ola Zołocińska. Ona i jej mąż Adam trzymają w domu szopa. - Zawsze warto spotkać się z kimś, kto posiada to zwierzę, żeby faktycznie zobaczyć, jak to w rzeczywistości wygląda - przestrzegła, mówiąc, że to, co widzimy w internecie może się różnić od rzeczywistości.

