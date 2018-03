"Jeśli politycy będą wchodzić w buty historyków, doprowadzi to do katastrofy"

- Jeśli politycy będą wchodzić w buty historyków, to doprowadzi to do katastrofy w naszych dwustronnych stosunkach. Potrzebujemy koalicji między naszymi państwami, sojuszu dwóch silnych państw - mówił w "Faktach z Zagranicy" TVN24 BiS były premier Ukrainy Arsenij Jaceniuk. - Chciałbym zwrócić się z uprzejmą prośbą do moich polskich przyjaciół: nie odwracajcie się od Ukrainy - zaapelował. W rozmowie z Jackiem Stawiskim poruszył też sprawę otrucia byłego rosyjskiego szpiega Siergieja Skripala w Wielkiej Brytanii.

- To jest kolejny przykład, że Federacja Rosyjska jest państwem sprawiającym kłopoty. Prawdziwym agresorem - ocenił Arsenij Jaceniuk, komentując otrucie Siergieja Skripala w Salisbury. - Jest oczywiste dla każdego na świecie, że Rosja walczy z Zachodem, Unią Europejską, a także z Polską i Ukrainą - dodał.

- Putin rozumie tylko język siły. Kiedy Zachód jest słaby, to tacy goście jak Putin rosną w siłę. Kiedy Zachód jest zjednoczony i zdeterminowany, to będzie musiał się cofnąć - przekonywał. - Chciałbym, aby Zachód był o wiele bardziej zjednoczony i o wiele silniejszy. Nie chodzi mi tylko o mocne deklaracje, ale również o konkretne, zdecydowane działania - dodał były premier Ukrainy.

- Najlepszy sposób, aby rozmawiać z Rosją, to być silnym. To jedyny język, jaki Rosja rozumie. Jeśli jesteś silny i zjednoczony, to możesz osiągnąć kompromis. Inaczej musisz iść na olbrzymie ustępstwa. Skazujesz się na rolę ofiary - stwierdził Jaceniuk.

Odtwarzaj Wideo: Fakty z zagranicy TVN24 BiS "Chciałbym, aby Zachód był o wiele bardziej zjednoczony i o wiele silniejszy"

"Nie odwracajcie się od Ukrainy"

Były premier Ukrainy mówił też o stosunkach polsko-ukraińskich i ustawie o IPN, która penalizuje zaprzeczanie zbrodniom ukraińskich nacjonalistów w latach 1925-1950.

- Chciałbym zwrócić się z uprzejmą prośbą do moich polskich przyjaciół: nie odwracajcie się od Ukrainy. Nie otwierajmy puszki pandory. Historia powinna zostać priorytetem dla historyków i jest oczywiste, że powinna być dla nas nauczycielką. Ale oczywiste jest również, że wspólnie powinniśmy tworzyć historię. Zrobiliśmy już wiele, aby się pojednać. Ważne są słowa, które powtarzał Jan Paweł II: przebaczamy i prosimy o wybaczenie - zaapelował.

Odtwarzaj Wideo: Fakty z zagranicy TVN24 BiS "Chciałbym zwrócić się z uprzejmą prośbą do moich polskich przyjaciół: nie odwracajcie się od Ukrainy"

- Jeśli politycy będą wchodzić w buty historyków, to doprowadzi to do katastrofy w naszych dwustronnych stosunkach. Potrzebujemy koalicji między naszymi państwami, sojuszu dwóch silnych państw. To układ, z którego każdy wychodzi zwycięsko. Musimy natychmiast zmienić agendę i zamknąć pewien rozdział. Zwrócić historię historykom i zająć się przyszłością - stwierdził Jaceniuk.

W ocenie byłego premiera nowelizacja ustawy o IPN-ie uczyniła "wielkie szkody" w stosunkach polsko-ukraińskich.

- Ciągle wierzę, że Trybunał Konstytucyjny odrzuci tę ustawę. Wierzę również, że polscy i ukraińscy politycy znajdą nie tylko kompromis, ale też będziemy stać ramię w ramię, aby uczynić nasze kraje silnymi, dostatnimi i demokratycznymi - oświadczył Jaceniuk.

Odtwarzaj Wideo: Fakty z zagranicy TVN24 BiS Cała rozmowa z Arsenijem Jaceniukiem

Autor: fil / Źródło: Fakty z zagranicy TVN24 BiS