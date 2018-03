"Nic nie wskazuje na to, by władze polskie były gotowe się wycofać"

Do tej pory problemem było przedłużanie obowiązujących sankcji wobec Rosji, na kolejne, przynajmniej w tej chwili, zgody raczej nie będzie. Dokładniejsze kontrolowanie prywatnych samolotów rosyjskich oligarchów lądujących w Londynie też nikogo na Kremlu nie doprowadzi do rozpaczy. Konfiskata majątku miliarderów związanych z Putinem? Po pierwsze, byłoby to bardzo trudne do przeprowadzenia, a po drugie, jego majątek i tak byłby bezpieczny. Odebranie mundialu na parę miesięcy przed jego rozpoczęciem jest nierealne, a niewysłanie tam kilku drużyn doprowadzi do rozpaczy ich kibiców, a nie Putina i Miedwiediewa. To, co Rosja naprawdę by odczuła, to obniżenie cen ropy naftowej, której sprzedaż to główne źródło dochodów, ale też nie będzie łatwe. Kłopot w tym, że i świat, i Moskwa doskonale zdają sobie sprawę, że poza układaniem coraz mocniejszych zdań potępienia, niewiele można zrobić. Materiał "Faktów z Zagranicy" TVN24 BiS.

