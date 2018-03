01 marca 2018, 20:01

"Strategia uśmiechów spaliła na panewce"

- Prezentowanie białych ksiąg niczego nie zmieni. To głosowanie o tym świadczy - ocenił w "Faktach z Zagranicy" TVN24 BiS prezes Fundacji im. Stefana Batorego Aleksander Smolar, komentując czwartkową rezolucję Parlamentu Europejskiego, który wyraził poparcie dla podjęcia wobec Polski kroków w sprawie praworządności i uruchomienia artykułu siódmego unijnego traktatu. Zdaniem Smolara to, co robi PiS w tej sprawie, czyli próba przekonywania polityków europejskich do reformy sądownictwa w Polsce, nie jest wystarczające, by ta procedura została zatrzymana. - Strategia uśmiechów spaliła na panewce - ocenił i dodał, że "podstawowe fakty o Polsce są znane na świecie".