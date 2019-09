Przedsiębiorcy zaniepokojeni wyborczymi obietnicami. "Kto inny za to zapłaci"

Obietnica za obietnicą. Politycy przed wyborami zapowiadają socjalne prezenty Cena za głosy, czyli bilans wyborczych obietnic, które padają ze wszystkich stron. Socjalne...

ZOBACZ CAŁY ODCINEK "FAKTÓW W POŁUDNIE" W TVN24GO

W sobotę Jarosław Kaczyński obiecywał, że na koniec 2023 minimalna pensja będzie wynosiła 4 tysiące złotych. Byłby to blisko dwukrotny wzrost minimalnego wynagrodzenia i to w zaledwie cztery lata. Od 1 stycznia 2019 roku płaca minimalna wynosi 2250 złotych brutto, a minimalna stawka godzinowa to 14,70 złotych brutto. Właśnie ten gwałtowny wzrost budzi największe obawy ekonomistów i pracodawców.

- Trzeba pamiętać o tym, kto zapłaci za obietnice podwyższenia płacy minimalnej, bo to nie jest tak, że rząd ma jakieś pieniądze, które teraz nagle ludziom da, bo tak obiecał. Czyli co? Wcześniej nie dawał, a miał? No nie, to jest tak, że po prostu kto inny za to zapłaci. A kto za to zapłaci? Przedsiębiorcy - wywodzi Paweł Skotnicki ze Związku Pracodawców Pomorza Zachodniego Lewiatan.

Żeby zarobić na obiecaną przez rząd podwyżkę, przedsiębiorcy będą musieli albo podwyższyć ceny, albo obciąć koszty. Ekonomiści wyliczają, że jeśli w 2020 roku płaca minimalna wyniosłaby 3000 złotych, to oznacza to wzrost obciążeń dla pracodawcy o 87 procent.

Pytania o konsultacje

W przypadku płacy minimalnej wynoszącej cztery tysiące złotych obciążenia pracodawcy wzrosną o 150 procent. To są dodatkowe koszty, które wynikają tylko z obciążeń. Poza tym - pracodawca musi jeszcze zapłacić pracownikowi - tłumaczy ekonomista Marian Noga.

Pojawia się więc pytanie o to, z kim PiS konsultował propozycję. Zdaniem Jacka Sasina z PiS - ma to związek z oczekiwaniami Polaków. - My spotykamy się z Polakami w bardzo wielu miejscach w Polsce. Polacy mówią nam bardzo wyraźnie: "chcemy więcej zarabiać" - tłumaczy wicepremier Jacek Sasin i dodaje, że czasy, kiedy Polacy akceptowali model społeczny, w którym byli tanią siłą roboczą w Europie, już się skończyły.

Według przedsiębiorców i ekonomistów - takie podniesienie płacy minimalnej nie wygeneruje kosztów dla budżetu państwa. Zwiększą się natomiast wpływy z podatku VAT.

Autor: Agnieszka Veljković / Źródło: Fakty w Południe