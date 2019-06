Odczuwalne temperatury mogą sięgnąć 47 stopni. Europa zmaga się z upałami

Kurator, opieka społeczna, Centrum Pomocy Rodzinie i sąd rodzinny. W teorii wszyscy zrobili to co do nich należy, ale w praktyce okazało się to niewystarczające. Blanka nie żyje, a przed śmiercią bestialsko się nad nią znęcano. Wracają więc pytania: czy system opieki nad dziećmi w Polsce działa prawidłowo? Czy może potrzebne są zmiany w prawie?

