Mobilizacja w sztabach. Jedni idą na rekord, inni chcą "zebrać, zarejestrować i pracować dalej"

Dla kandydatów chcących wystartować w wyborach prezydenckich zadaniem numer jeden jest jak najszybsze zebranie co najmniej stu tysięcy podpisów, by móc zarejestrować kandydaturę w Państwowej Komisji Wyborczej i ruszyć z oficjalną kampanią.

To już oficjalna kampania. "Moim przeciwnikiem jest Duda i zamierzam go pokonać" Wybory prezydenckie odbędą się 10 maja 2020 roku. Taką decyzję podjęła marszałek Sejmu Elżbieta...

- Zbiórka podpisów idzie bardzo dobrze, nie będę się ścigała na ilość. Chcę zebrać (podpisy - przyp. red.), zarejestrować i pracować dalej - podkreśla Małgorzata Kidawa-Błońska, kandydatka Koalicji Obywatelskiej na prezydenta.

Podpisy w całej Polsce już zbierają niemal wszystkie komitety wyborcze.

Z kolei sztab Andrzeja Dudy chce pobić rekord prezydenta z poprzednich wyborów i tym razem pod jego nazwiskiem zebrać ponad półtora miliona podpisów.

Choć prezydent jeszcze oficjalnie nie zainaugurował swojej kampanii to już rozpoczął mobilizację elektoratu w Małopolsce. Podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej w Zakliczynie odebrał tytuł honorowego obywatela. A takie gesty wsparcia w kampanii są bardzo ważne.

Andrzej Duda, odbierając zaszczyt, podzielił się swoją wizją prezydentury na kolejne lata. - Rzecz najważniejsza to jest też to, żeby budować wzajemne zaufanie, żeby było to poczucie, że wszyscy chcą dobrze dla naszej ojczyzny. Dla mnie to jest niezwykle istotne i uważam, że jeśli prezydent ma coś nieść, to właśnie to powinien nieść - mówił prezydent Andrzej Duda.

Pełne ręce pracy nie tylko w kampanii

Kandydaci gotowi, sztaby przygotowane. Termin znany, kampania rusza Wybory prezydenckie odbędą się w niedzielę 10 maja 2020 roku. Druga tura - jeśli będzie trzeba -... Jednak większość kandydatów kampanię wyborczą musi pogodzić ze sprawowaniem obowiązków poselskich w parlamencie krajowym -jak Władysław Kosiniak-Kamysz, Małgorzata Kidawa-Błońska i Krzysztof Bosak - albo, jak Robert Biedroń, kandydat Lewicy, w Parlamencie Europejskim.

To może utrudniać prowadzenie kampanii w kraju, chociaż sztab Biedronia zapewnia, że kandydat nie traci czasu. - Jak Robert jest w Polsce musimy dwa razy bardziej intensywnie pracować. Mamy przygotowaną i zmapowaną całą trasę do 8 maja. To wszystko wypełnimy. Natomiast Robert wie, że jak dzisiaj ląduje wieczorem w Warszawie, to ma tak intensywny weekend, że nie ma czasu na dobry odpoczynek - mówi Tomasz Trela, szef sztabu wyborczego Roberta Biedronia.

Władysław Kosiniak-Kamysz zapewnia, że jako kandydat Polskiego Stronnictwa Ludowego na prezydenta i po ewentualnej wygranej, nie będzie już próbował podnosić wieku emerytalnego. - Zaproponowaliśmy takie rozwiązanie, które zostało zakwestionowane w wyborach 2015 roku i ja tę decyzję wyborców akceptuję i rozumiem. Trzeba szukać innych rozwiązań na rzecz zmian w systemie emerytalnym - podkreśla Kosiniak-Kamysz w audycji "sygnały dnia" Polskiego Radia.

W tę sobotę aż trzech pretendentów do funkcji prezydenta będzie miało swoje konwencje wyborcze. Oficjalnie kampanię ma zainaugurować Andrzej Duda, Władysław Kosiniak-Kamysz i Robert Biedroń.

Autor: Katarzyna Skalska / Źródło: Fakty w Południe TVN24