Kidawa-Błońska i Biedroń na Mazowszu, Hołownia i Kosiniak-Kamysz na południu. Kandydaci ruszyli w Polskę

Kandydaci na prezydenta pokonują setki kilometrów, by spotkać się z wyborcami. Dolny Śląsk, Małopolska, Mazowsze - to tylko niektóre punkty na kampanijnej mapie. Jakie plany na najbliższe dni mają politycy ubiegający się o prezydenturę?

"Polska dla każdego" hasłem Andrzeja Dudy. "Obudził się po pięciu latach" Kampanijne hasła a polityczna rzeczywistość. Prezydent Andrzej Duda chce walczyć o reelekcję pod...

W Krakowie nowy tydzień kampanijny pierwszy zaczął Władysław Kosiniak-Kamysz. - Każdy tydzień kampanii będzie poświęcony jednemu tematowi, który jest najważniejszy w życiu społecznym, w życiu publicznym. Zaczynamy od edukacji. W tym tygodniu w moich wystąpieniach, w naszych propozycjach, będzie o edukacji - powiedział w stolicy Małopolski kandydat PSL na prezydenta.

Od rana przy okazji rozmów o edukacji lider ludowców zbierał podpisy. Do Krakowa jeszcze w poniedziałek ma zajechać inny kandydat - Szymon Hołownia. Rano zaczął on swój wyborczy maraton w Lublinie, gdzie też zabiegał o poparcie pod swoją kandydaturą.

Po drodze Szymon Hołownia odwiedzi jeszcze Rzeszów. Cel to 16 miast w tym tygodniu. W każdym z tych punktów Szymon Hołownia otwiera swoje biura.

- Biura ekipy Szymona mają pełnić funkcje nie tylko okołowyborcze, ale mają też być miejscem, w których dobrze będą się czuli ludzie działający na rzecz lokalnej społeczności. Że będą się tu spotykali ludzie działający obywatelsko, NGO-sy - taką wizję nakreślił Szymon Hołownia, niezależny kandydat na prezydenta.

Gorący start kampanii

Niewiele mniej przystanków czeka w poniedziałek Małgorzatę Kidawę-Błońską. Główna konkurentka urzędującej głowy państwa odwiedziła w poniedziałek Płock i okolice.

- Ja wiem, że w Polsce emeryci mają bardzo trudno. Wiemy, w jakiej wysokości są emerytury, wiemy, jak wygląda opieka zdrowotna, wiemy, ile kosztują lekarstwa - przekonywała wyborców kandydatka Koalicji Obywatelskiej.

Na Mazowsze postawił w poniedziałek też Robert Biedroń. W weekend kandydat Lewicy był na Dolnym Śląsku.

- Polska stoi takimi małymi ojczyznami jak Lubin, Polska stoi takimi właśnie dobrymi gospodarzami jak tu na Ziemi Lubińskiej - przekonywał Robert Biedroń.

Władysław Kosiniak-Kamysz, Małgorzata Kidawa-Błońska i Szymon Hołownia rozpoczynają kampanię Kampania wyborcza przed wyborami prezydenckimi 10 maja rozpędza się, a sztaby kandydatów...

Choć były prezydent Słupska podkreśla znaczenie małych miejscowości, to na poniedziałek zaplanował spotkanie z wyborcami w stolicy.

Koniec tygodnia miodowego

Jak na razie najbardziej wypoczętym kandydatem jest zapewne Krzysztof Bosak - w poniedziałek wrócił z miesiąca miodowego, który trwał tydzień.

- Są rzeczy ważne i ważniejsze. Ślub, myślę, że jest najważniejszym wydarzeniem w życiu mężczyzny - podkreśla Artur Dziambor, główny doradca ds. strategii w sztabie wyborczym kandydata Konfederacji.

Teraz Krzysztofa Bosaka czeka powrót do kampanijnej rzeczywistości.

O odpoczynku nie ma mowy w szeregach PiS. Choć Andrzej Duda pierwsze objazdy kampanijne ma już za sobą, to jednak dopiero w ostatnią sobotę oficjalnie stanął do wyścigu o reelekcje.

Ubiegający się o reelekcję prezydent na razie jest liderem sondaży, ale sam jest przykładem tego, jak pierwsze sondaże odbiegają od ostatecznych wyników wyborów.

Dlatego teraz europoseł Zjednoczonej Prawicy Adam Bielan jeszcze nie przesądza o wygranej kandydata PiS. - To nie będzie spacerek, to będzie brutalna kampania wyborcza. Trzeba będzie w tej kampanii walczyć do ostatniego dnia, do ostatniej godziny - mówi na antenie TVN24 Bielan.

W tym tygodniu mamy poznać sztab wyborczy urzędującego prezydenta.

Autor: Marta Warchoł / Źródło: Fakty w Południe TVN24