Kampania wyborcza nabiera tempa. Kandydaci muszą się mierzyć z pierwszymi problemami

Kandydaci na prezydenta walczą o poparcie. Są spotkania z wyborcami, sporo emocji, wzajemne uszczypliwości i debata o debacie. Trzeba też dopełnić formalności. We wtorek wniosek o rejestrację komitetu wyborczego złożyli przedstawiciele prezydenta Andrzeja Dudy. Pełnomocnicy Roberta Biedronia mają to jeszcze przed sobą.

Skrajne emocje zwolenników i przeciwników Andrzeja Dudy to znak, że kampania prezydencka wyraźnie się zaostrza. Sam prezydent wykorzystuje niemal każdą okazję do tego, by prosić o głosy.

- To jest właśnie budowanie takiej Polski, o jakiej marzymy. Chcę, żeby było to kontynuowane i proszę państwa o wsparcie w tym zakresie. Wierzę w to, że tu właśnie, na Kaszubach, to wsparcie dostanę, bo Kaszubi chcą, żeby Polska była silna, żeby była dobrze rządzona, żeby była uczciwa - mówił w poniedziałek wieczorem w Wejherowie Andrzej Duda.

We wtorek rano Krzysztof Sobolewski poinformował, że wniosek o zarejestrowanie Komitetu Wyborczego Andrzeja Dudy został już złożony.

To już oficjalne Zarejestrowaliśmy Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP @AndrzejDuda. Wraz z wymaganymi dokumentami dostarczyliśmy tysięcy podpisów - dziękujemy i prosimy o dalsze wsparcie! #JedziemyDalej#AndrzejDuda2020pic.twitter.com/vtgt7ViimX — Krzysztof Sobolewski 100PL (@AC_Sobol) February 11, 2020

We wtorek wniosek o rejestrację swojego komitetu będą składać również pełnomocnicy Roberta Biedronia.

- Robert Biedroń będzie "Kwaśniewskim 2.0". W 1995 roku Aleksander Kwaśniewski też miał 8 procent, 9 procent i wszyscy łapali się za głowy - mówił na antenie TVN24 Krzysztof Śmiszek z KPP Lewicy.

W swoje zwycięstwo wierzy też Małgorzata Kidawa-Błońska, która o planach i programie opowie na konwencji wyborczej 29 lutego.

- Wierzę w zwycięstwo. Inaczej nie startowałabym w tych wyborach. A spotkania z ludźmi, rozmowy z nimi, przekonują mnie do tego, że podjęłam dobrą decyzję - podkreśla kandydatka Koalicji Obywatelskiej na urząd prezydenta Polski.

Kampanijne problemy

Nad strategią kandydata Konfederacji pracuje jego sztab, bo sam Krzysztof Bosak w weekend wziął ślub i przebywa na urlopie.

- To, co musimy zrobić, to zwiększyć rozpoznawalność naszego kandydata. Niestety ponad połowa Polaków nie rozpoznaje Krzysztofa Bosaka. Musimy do nich dotrzeć. Duża część też nie wie o istnieniu Konfederacji. Do tych Polaków też musimy dotrzeć - tłumaczy Anna Bryłka ze sztabu wyborczego Krzysztofa Bosaka.

Dla Szymona Hołowni problemem w kampanii mogą być za to jego poglądy z przeszłości. Jak na przykład ten, że in vitro jest nieetyczne.

- Bardzo jasno też mówię i nie ukrywam tego przecież ani przez chwilę, że zmieniłem zdanie w sprawie metody in vitro po wielu rozmowach z osobami, które stosowały tę metodę, które zmagały się z bezdzietnością - wyjaśniał w poniedziałek w "Kropce nad i" TVN24 Szymon Hołownia, kandydat na prezydenta.

Władysław Kosiniak-Kamysz w Wirtualnej Polsce zapowiedział, że zwróci się do Donalda Tuska, jako szefa Europejskiej Partii Ludowej, do której należy i PO i PSL, o zorganizowanie debaty prezydenckiej pomiędzy kandydatami tych dwóch partii.

Autor: Katarzyna Skalska / Źródło: Fakty w Południe