19 września 2019, 11:42

Niewygodne pytania i gorzkie słowa. Trudne spotkania polityków w terenie





Odtwarzaj Niewygodne pytania i gorzkie słowa. Trudne spotkania polityków w terenie Foto: tvn24 | Video: Tomasz Pupiec / Fakty w Południe

Uścisk dłoni jest wart więcej niż tysiąc słów. Wiedza o tym politycy, więc w kampanii ruszają w teren, by dłoni wyborców uścisnąć jak najwięcej. Co nie zawsze jest łatwe. Obiecać można wszystko, ale żeby uścisk dłoni był odwzajemniony, trzeba wyborcę do siebie przekonać.