Apele, spoty i akcje w internecie. "Postarajmy się, aby i tym razem padł rekord udziału w wyborach"

Ostatnia prosta kampanii wyborczej to ostatni dzwonek na dopełnienie formalności dla wyborców i więcej pracy dla urzędników. Do rozpatrzenia mają tysiące wniosków o dopisanie się do spisu wyborców. Ci, którzy nie zdążyli tego zrobić, mogą jeszcze odebrać specjalne zaświadczenie o prawie do głosowania. Zaświadczenie można odebrać w swoim urzędzie gminy, a przedstawić komisji wyborczej przed odebraniem kart wyborczych. Tylko do piątku można odebrać takie zaświadczenie.

