Kiełbasa wyborcza o smaku pączka. Tak kandydaci walczą o pamięć wyborców przy głosowaniu

W Szczecinie kandydaci na targowiskach usiłowali przekonać potencjalnych wyborców ogromnym garem paprykarza. Na ten pomysł wpadł kandydat Koalicji Obywatelskiej do Sejmu Artur Łącki. - Będziemy państwa częstować paprykarzem! Paprykarzem zrobionym z naszego dorsza - nawoływał.



Ale nie tylko on do serc wyborców postanowił trafić przez żołądek. W terenie - kuszą owocami czy poranną kawą. Marcin Bosacki, kandydat Koalicji Obywatelskiej do Senatu wręczał kubek kawy, wraz z wyborczą ulotką. Z kolei Adrian Zandberg postawił na coś słodkiego, na pączki.



- Takie gesty są po to, żeby pokazać, że się staramy, że nam zależy - wyjaśnia politolog dr hab. Jarosław Flis z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Jedno jest pewne - tradycyjne ulotki i plakaty, choć ważne, mogą nie wystarczyć. Żeby zdobyć głosy tych niezdecydowanych trzeba się wyróżnić, więc ważna jest pomysłowość.

- Rozdawanie czegokolwiek to jest element kampanii bezpośredniej, a ludzie pamiętają takie właśnie sytuacje, w których coś dostają - mówi dr Tomasz Słupik, politolog z Uniwersytetu Śląskiego.

Sok marchwiowy, ziemniaki

Wyborcza kiełbasa ma różne smaki. Niekiedy, jak w kampanii Arkadiusza Marchewki, kandydata Koalicji Obywatelskiej do Sejmu - smak naturalnego soku. - Skoro mam na nazwisko Marchewka, to częstuję mieszkańców świeżym, zdrowym sokiem marchewkowym - mówi.



Z kolei Edward Kosmal, kandydat Prawa i Sprawiedliwości do Senatu, postawił na polską żywność - do ulotki ze swoim zdjęciem i programem gratisowo dołączył... ziemniaki. - To są bardzo smaczne ziemniaki i jeżeli wracamy do miasta, to właśnie spotykamy się z opinią: bardzo dobre! Jeszcze byśmy chcieli! - opowiada Kosmal.



Nie ważne co, ważne by dać coś od siebie. Coś, co na przykład dobrze się kojarzy i jest praktyczne - ot choćby skrobaczka do szyb czy zapach do samochodu. Czym pachnie Lewica? Dariusz Wieczorek, kandydat Lewicy na posła, wyjaśnia: - W tym momencie pachnie wanilią. Takie zapachy do samochodu (są po to - przyp. red.), żeby pamiętać o Lewicy i żeby Lewica dobrze się kojarzyła.

- Im są one bardziej praktyczne, tym jest większe prawdopodobieństwo, że nie zostaną wyrzucone do kosza - mówi Flis. I wylicza: torby, wlepki i wszelkiego rodzaju zawieszki. Wśród mniej i tych bardziej oryginalnych wyborczych gadżetów pojawiły się nawet nietuzinkowe propozycje ze zdjęciem Aleksandra Kwaśniewskiego: otwieracze do piwa. Z magnesem na lodówkę.

Przekonujące małe rzeczy

- Takie małe rzeczy są przekonujące, zwracają uwagę, ale trzeba po prostu wiedzieć na kogo się głosuje - mówi mieszkanka Szczecina. Inni zauważają, że liczą się czyny, a nie takie prezenty.

Rafał Mucha, kandydat PiS do Sejmu na briefing przyszedł z... pszczołami. - Dzięki nim pozyskujemy zdrową, polską żywność - mówił. - Przyniosłem tutaj, żeby zademonstrować, owady, które są najbardziej znane z tej roli - obwieścił, dodając, że prezentuje pszczoły miodne.



Pytanie czy, i na ile, oryginalność i nieoczywiste gadżety się sprawdzą? Według ekspertów taka strategia na decyzję twardego elektoratu raczej nie wpłynie. Wpłynąć może za to na tych, którzy polityką niekoniecznie się interesują. - Im bardziej szokujące, ale pozytywnie szokujące skojarzenie, tym większe prawdopodobieństwo, że tuż przed wyborami, czy w dniu wyborów, (głosujący - przyp. red) przypomną sobie: a dostałem coś takiego, co zapamiętałem, w związku z tym zagłosuję na tego kandydata - wyjaśnia prof. Maciej Drzonek, politolog z Uniwersytetu Szczecińskiego.

