Jaś widział w szpitalu łóżko z serduszkiem. Wymyślił z tatą "puszkę na telefon"

Puszka WOŚP "na telefon" w mobilnym patrolu wolontariuszy Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy to pomysł 7-letniego Jasia i jego taty. W sztabach mobilizacja, bo już w niedzielę zagra największa na świecie Orkiestra pełna czerwonych serc.

- Moja siostra była w szpitalu i widziałem łóżko, na którym moja siostra spała, i to było właśnie (łóżko - przyp. red.) WOŚP - wspomina Jaś Sobkowski, wolontariusz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy z Międzychodu.

Powodów takich jak ten mają setki, jeśli nie tysiące wolontariuszy. Każdy kwestuje, bo chce pomagać.

Do tego grona dołączył 7-letni Jaś z Międzychodu. Chłopiec swoją pomoc dla WOŚP oferuje na wynos i z dowozem. - To jest puszka mobilna. To taki nasz pomysł z tatą - opowiada.

Mobilna puszka WOŚP na telefon sprawdziła się i przyjęła w zeszłym roku. Wtedy Jaś kwestował razem z tatą.

- Akurat pogoda była taka, że szaro, buro i ponuro, padał deszcz. Tych ludzi na ulicach małego miasteczka było niewielu. Jasiu był trochę taki rozczarowany. I mówi "tata, a może my byśmy do tych ludzi pojechali, zamiast oni do nas" - wspomina Krzysztof Sobkowski, tata Jasia.

Wystarczył jeden wpis na portalu społecznościowym, a zainteresowanie przeszło wszelkie oczekiwania. - Pomysł unikatowy na skalę całego kraju, co nas totalnie zaskoczyło - opowiada pan Sobkowski.

Jaś chodząc z mobilną puszką zebrał najwięcej ze wszystkich wolontariuszy w Międzychodzie. Dlatego w tym roku planuje powtórkę. W tym roku Jasia wspomoże jego siostra Asia.

Ostatnia prosta do finału Orkiestry

W szkole Jasia, podobnie jak w tysiącach innych sztabów trwają już ostatnie przygotowania.

- To już jest ta ostatnia prosta, to jest ten moment bardzo gorących, ostatnich przygotowań. Energia, która do nas dociera z całej Polski z tych wszystkich miejsc, gdzie zagra Orkiestra jest nieprawdopodobna - mówi Krzysztof Dobies, rzecznik prasowy Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

W samym Wrocławiu działa aż 11 sztabów z 1 600 wolontariuszy na pokładzie. Natomiast w całej Orkiestrze jest ich ponad sto dwadzieścia tysięcy.

W firmach, w szkołach, i wszędzie tam gdzie grupy zapaleńców zdecydowały się nieść pomoc i zagrać w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy, trwają ostatnie szlify przed niedzielnym finałem.

- Ponad 200 puszek musieliśmy złożyć. Nie wszystkie składamy, ponieważ musimy zostawić jeszcze część dla nas, jako rezerwę, gdyby nasi wolontariusze tak dobrze kwestowali i brakowało im dodatkowych puszek - wyjaśnia Patryk Skorupski, wolontariusz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy z Wrocławia.

Organizacja ostatnich dni

"Wyjątkowy maluch, który odpala z pierwszego kopa". Nietypowa terenówka na aukcji WOŚP Nietypowa terenówka - Monster Maluch zbudowany w trakcie programu TVN Turbo - został wystawiony... Plan działania na najbliższe dni jest napięty, w nim składanie puszek, pakowanie pakietów dla partnerów sztabu i spotkania z wolontariuszami.

Licznik też już się kręci, internetowe aukcje trwają. Wśród nich do wylicytowania rzeczy piękne, nietypowe, a niektóre nawet "odjechane".

Chętni mogą licytować możliwość zjedzenia kolacji z piłkarzem Reprezentacji Polski Krzysztofem Piątkiem. - Mam do przekazania coś od serca, kolację ze mną - powiedział Piątek.

Z kolei Janusz Gajos na aukcję przeznaczył coś dla melomanów - komplet płyt z muzyką Wolfganga Amadeusza Mozarta. Fani motoryzacji mogą znaleźć też coś dla siebie. Na aukcji znalazł się przywrócony do stanu użytkowania samochód KITT z serialu "Knight Rider".

Orkiestra tym razem zagra pod hasłem "Wiatr w żagle. Dla zapewnienia najwyższych standardów diagnostycznych i leczniczych w dziecięcej medycynie zabiegowej". Zebrane środki zostaną przeznaczone "na zakup najnowocześniejszych urządzeń dla ratowania życia i zdrowia dzieci potrzebujących różnego rodzaju operacji".

Już teraz Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy mogłaby kupić sprzęt za ponad 5 milionów złotych.

- Czuć bardzo dużą energię, czuć motywację, czuć zaangażowanie wszystkich osób biorących udział w przygotowaniach. Nie możemy się doczekać, co się będzie działo w niedzielę - mówi Rafał Hejna, wolontariusz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy z Wrocławia.

28. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 12 stycznia.

