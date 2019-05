Najpierw Wałbrzych, teraz Warszawa. Miasta mówią "nie" plastikowi

Rejon Bulwarów Wiślanych w Warszawie to jest miejsce bezpośrednio zagrożone wielką wodą. Do zalania nie powinno dojść, ale do podtopienia - owszem. Teren jest monitorowany, bulwary zamknięte, a służby w pełnej gotowości. I ostrzegają - dla własnego bezpieczeństwa - lepiej się do nich nie zbliżać. To ostrzeżenie dotyczy nie tylko stolicy.

