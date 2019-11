Warszawskie żłobki tylko dla zaszczepionych dzieci. "Żadnej taryfy ulgowej nie będzie"

Pismo z olsztyńskiego sądu dotarło już na ulicę Wiejską. Sędzia Paweł Juszczyszyn domaga się od Kancelarii Sejmu wydania list poparcia do nowej KRS. To nie prośba, to sądowy nakaz. Sędziego, który go wydał, już spotkały konsekwencje - została mu cofnięta delegacja do sądu okręgowego. Mocno krytykuje go minister Ziobro, w jego obronie stają prawnicy. Adwokaci z gdańska mówią o "smutnym skojarzeniu z praktyką z czasów PRL".

»