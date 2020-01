"Schizma prawna" w Polsce. Zagraniczne media komentują sytuację polskich sądów

- Ewidentnie mamy do czynienia z zachowaniem bezprawnym i nieetycznym - ocenił wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł, mówiąc o "Marszu Tysiąca Tóg", który odbył się w sobotę w Warszawie. Takiej oceny nie podzielają sędziowie niemal z całej Europy, którzy przyjechali do Warszawy specjalnie po to, by wesprzeć polskich sędziów w proteście przeciwko "ustawie represyjnej".

