Nie chciała dać się okraść, wskoczyła przez okno do samochodu

Episkopat na wyjazdowym posiedzeniu w diecezji świdnickiej. Głównym tematem - problem pedofilii w Kościele, a głównym gościem - arcybiskup Charles Scicluna, metropolita Malty i watykański specjalista do spraw walki z wykorzystywaniem nieletnich przez osoby duchowne. Zaproszony do Polski został jeszcze przed emisją filmu braci Sekielskich. Wiadomo, że go obejrzał. Jak to wpłynie na plan jego wizyty?

»