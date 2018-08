Szkoły układają plany lekcji. Ministerialne rozporządzenie tego nie ułatwia

Była interwencja polskiego ambasadora - stacja Fox News prostuje fałszywe określenie dotyczące obozów śmierci na terenie Polski. Fałszywe określenie pojawiło się w programie o 95-letnim byłym strażniku w obozie koncentracyjnym w Trawnikach. Jakiw Palij to Ukrainiec, obywatel II RP. W czasie wojny był strażnikiem w obozie koncentracyjnym w Trawnikach. Do SS zgłosił się sam. Po wojnie zamieszkał za oceanem i tam spędził większość życia, spokojnie żyjąc z żoną w eleganckim domu w Nowym Jorku, w dzielnicy Queens. W 2003 roku amerykański sąd pozbawił go obywatelstwa i nakazał wydalenie z kraju. Zdaniem amerykańskiego sądu Palij uczestniczył w "prześladowaniu żydowskich więźniów". Od tamtej pory trwało dyplomatyczne negocjacje, kto ma go przyjąć. Ostatecznie Palij trafił do domu opieki w Alen na zachodzie Niemiec. Jak pisze niemiecki "Bild", ma tam spędzić reszta życia. Po interwencji ambasadora telewizja opublikowała sprostowanie i podkreśliła, że obóz śmierci znajdował się w Polsce okupowanej przez Niemcy.

»