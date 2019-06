Ważyła 450 gramów, urodziła się w 22 tygodniu. "Takie maleństwo było, że nie wiedziałam, jak złapać"

Obecnie Liliana waży ponad trzy kilogramy, ale przyszła na świat, ważąc 450 gramów i mierząc 27 centymetrów. Miała niewielkie szanse na przeżycie, ale się udało.

- Był strach i naprawdę to nie do opisania są te przeżycia - mówi jej mama, pani Magda. Po tym, jak Lilianka się urodziła, mama codziennie dojeżdżała do niej do szpitala autobusem.

Dopiero po trzech miesiącach pani Magda mogła wziąć Lilianę na ręce. - Takie maleństwo było, że nie wiedziałam, jak złapać - wspomina. To był moment przełomowy, gdy pani Magda poczuła, że będzie wszystko dobrze z córką.

Na siostrę czeka w domu jej starszy brat.

Autor: Natalia Skawińska / Źródło: Fakty w Południe TVN24