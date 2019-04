Popierają nauczycieli, chcą zmian w szkołach. "Strajk uczniowski" przed MEN

Możliwości systemu się wyczerpały. Nie ma sensu teraz dosypywać pieniędzy - mówi szef kancelarii premiera o strajku nauczycieli. Michał Dworczyk apeluje do nauczycieli, aby wrócili do uczniów, by egzaminy się odbyły. ZNP oczekuje negocjatora, który ugasi pożar. Czy to możliwe?

»