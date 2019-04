"Walczą o swoje" kontra "butna i roszczeniowa postawa". Strajk nauczycieli oczami internautów

Rozmowy rządu z nauczycielami zawieszone do piątku. Związkowcy łagodzą swoje żądania, ale rząd potrzebuje czasu, by je przeanalizować i przedstawić "nowe propozycje". Tyle, że czasu na kompromis jest coraz mniej. Bez porozumienia stron 8 kwietnia dojdzie do strajku. Już doszło do rozłamu w oświatowej "Solidarności" - nauczyciele z Głogowa domagają się odwołania przewodniczącego ich sekcji. Ryszarda Proksę krytykują za postawę w trakcie negocjacji, nazywając ją przejawem "skrajnej niekompetencji" i "służalczości wobec rządu".

