"Mogą na nas liczyć" kontra "dokładają niepotrzebnych stresów". Kolejny dzień strajku nauczycieli

Egzaminy dojrzałości pod znakiem zapytania. Kolejne dni strajku nauczycieli to w wielu szkołach czas bez rad pedagogicznych, a to właśnie one są potrzebne do wystawienia ocen końcowych uczniom klas trzecich. Tegoroczni maturzyści zaczynają się obawiać, bo bez wystawionych świadectw do egzaminu dojrzałości w ogóle nie będą mogli podejść. Czy rząd ma plan B, gdy na alarm bije już ostatni dzwonek przed maturami?

