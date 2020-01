Pięciotonowy pacjent u dentysty. Zabieg zakończony sukcesem

Nowy rekordzista i nowy rekordowy przekręt. Policjanci z łódzkiej drogówki nie mieli wątpliwości, że przy liczniku ktoś coś kręcił, ale że "wykręcił" grubo ponad milion kilometrów, to sytuacja niecodzienna. Jeden z mieszkańców Mławy cofnął licznik w swojej ciężarówce o ponad milion 326 tysięcy kilometrów. Jak pokazują policyjne statystyki, powszechną rzeczą jest to, że kierowcy przy licznikach majstrują, chociaż to przestępstwo.

