Śledztwo w sprawie agenta Tomka. "Dochodzimy do swego rodzaju klinczu"

Mariusz Kamiński chce upublicznienia materiałów w sprawie "willi Kwaśniewskich" Słynny "agent Tomek" oskarża swoich byłych szefów w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym o to, że... Składanie fałszywych zeznań przez Tomasza Kaczmarka, znanego jako agent Tomek, już jest przedmiotem śledztwa prokuratury w Katowicach.

- W toku tego wyłączonego śledztwa będą badane wszystkie dowody, w tym również wszystkie zeznania składane przez tego świadka - tłumaczy Agnieszka Wichary z Prokuratury Regionalnej w Katowicach.

Chociaż zeznania zostały złożone w prokuraturze w grudniu, to śledztwo wszczęto dopiero 27 stycznia po ich ujawnieniu w programie "Superwizjer" TVN w minioną sobotę.

- Miałem wytworzyć przeświadczenie, że dom w Kazimierzu Dolnym należy do Jolanty i Aleksandra Kwaśniewskich - mówił w rozmowie z reporterami "Superwizjera" TVN Tomasz Kaczmarek. Teraz prawdziwość jego słów będzie badać prokuratura podległa Zbigniewowi Ziobrze.

- Dochodzimy do swego rodzaju klinczu, czyli Ziobro będzie wyjaśniał sprawę zarzutów formułowanych wobec Mariusza Kamińskiego, który jest wiceprezesem PiS-u i razem są w tym samym rządzie - zauważa Borys Budka z Koalicji Obywatelskiej, Platformy Obywatelskiej.

To właśnie do Zbigniewa Ziobry, jako prokuratora generalnego, Mariusz Kamiński zwrócił się prosząc o odtajnienie akt śledztwa związanych z tak zwaną "willą Kwaśniewskich".

Mariusz Kamiński w oświadczeniu odpiera oskarżenia Tomasza Kaczmarka argumentując, że zarzuty byłego agenta są podyktowane jego obecną sytuacją procesową. Tomasz Kaczmarek, według Mariusza Kamińskiego, miał liczyć na parasol ochronny, którego nie dostał.

"Powinien przedstawić dowody"

- On przez wiele lat mówił dokładnie coś innego. On potwierdzał, że tak rzeczywiście było, a dzisiaj nagle zmienił swoje stanowisko. Chce powiedzieć bardzo wyraźnie, że coś nie gra w tym wszystkim - uważa Michał Wójcik, wiceminister sprawiedliwości.

Tomasz Kaczmarek przerwał milczenie. Opozycja chce głowy Mariusza Kamińskiego Po tym, jak były agent CBA Tomasz Kaczmarek, znany jako "agent Tomek", przerwał milczenie - i... Aby dokładnie wyjaśnić całą sprawę sprawę, zdaniem opozycji, konieczna jest komisja śledcza. Według PiS - wystarczy prokuratorskie śledztwo.

- Jeżeli chcemy prowadzić dalsze postępowanie i chcemy, by ta sprawa doszła do finału, to pan Kaczmarek powinien przedstawić dowody - mówi Magdalena Sroka z KP Prawo i Sprawiedliwość, Porozumienie.

- To nie tylko ja, ale wiem, że inni funkcjonariusze CBA, ci którzy obecnie pracują w strukturach tej instytucji, ci którzy pracowali kiedyś. Wiem, że zaczynają mówić i chcą mówić - zapewnia Tomasz Kaczmarek.

Prokuratura nie ujawnia czy i kiedy ponownie przesłucha Tomasza Kaczmarka.

