Wydarzenie "na miarę wejścia Polski do NATO". Rozmowy Andrzeja Dudy z Donaldem Trumpem po 18.00

Mężczyzna, który ugodził nożem księdza we Wrocławiu, usłyszał już zarzuty. Najpoważniejszy to usiłowanie zabójstwa. Napastnikowi grozi dożywocie. Ciężko ranny duchowny trafił do szpitala i przeszedł kilkugodzinną operację. Jak poinformowali lekarze, jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

