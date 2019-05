23 maja 2019, 12:27

Dziesiątki ewakuowanych, setki zalanych budynków. Raport podtopieniowy z południa Polski





Poziom wody przekroczył stan alarmowy na 26 wodowskazach w dorzeczu Wisły i dwóch w dorzeczu Odry - poinformowało w czwartek Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. W innych miejscach przekroczone są stany ostrzegawcze. Wezbrania na rzekach występują głównie na południu Polski, gdzie z powodu intensywnego deszczu dochodzi do podtopień. Są też najwyższe ostrzeżenia przed silnym deszczem z burzami dla województw małopolskiego, podkarpackiego i śląskiego, a gdy dodamy do tego aktualną sytuację, która już jest bardzo trudna, to robi się naprawdę niebezpiecznie. Wylewają potoki i mniejsze rzeki. Są podtopione wsie i miejscowości, a woda wdziera się na podwórka.