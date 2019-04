15 kwietnia 2019, 12:08

Do 26 kwietnia maturzyści powinni otrzymać świadectwa. "Obawiam się, że te terminy nie zostaną dotrzymane"





Egzaminy dojrzałości pod znakiem zapytania. Kolejne dni strajku nauczycieli to w wielu szkołach czas bez rad pedagogicznych, a to właśnie one są potrzebne do wystawienia ocen końcowych uczniom klas trzecich. Tegoroczni maturzyści zaczynają się obawiać, bo bez wystawionych świadectw do egzaminu dojrzałości w ogóle nie będą mogli podejść. Czy rząd ma plan B, gdy na alarm bije już ostatni dzwonek przed maturami?