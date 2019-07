"Skrócone są znacznie kolejki". Sprawdziliśmy słowa premiera

Warszawa, Wrocław, Poznań czy Łódź - to między innymi tam absolwenci gimnazjów i szkół podstawowych dowiedzą się we wtorek, czy dostali się do wymarzonego liceum. O tym, czy otwierane będą kolejne klasy, miasta będą decydować po ogłoszeniu list przyjętych. W niektórych województwach to będzie końcówka lipca. Część samorządów od dawna przestrzegała, że nie wszędzie będzie to możliwe. Minister edukacji Dariusz Piontkowski przyznał w poniedziałek, że nie wszędzie udało się stworzyć dwa razy więcej klas dla podwójnego rocznika. - Musimy brać pod uwagę możliwości techniczne szkół, ile jest tam pomieszczeń. Stąd ta nieco mniejsza liczba oddziałów - stwierdził.

»