Na Pol’and’Rock bez specjalnych pociągów. Zdaniem przewoźnika przynosiły straty

Dla tych zwierząt nie ma rzeczy niemożliwych. Mogą otwierać torebki, ściągać ubrania, otwierać szafki, wrzucać zakupy do koszyka i przynosić leki. Fundacja DOGIQ od prawie 15 lat szkoli i nieodpłatnie przekazuje niepełnosprawnym psy, by te pomagały im w codziennym życiu. Choć szkolenie to długi i żmudny proces, to nowi opiekunowie mówią, że mogą wreszcie spełniać swoje marzenia.

