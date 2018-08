13 sierpnia 2018, 12:55

Trzy dni pełne muzyki, radości i tańca. Ostatnie szlify przed festiwalem Top Of The Top





Foto: tvn24 | Video: Dominika Ziółkowska / Fakty w Południe

To będzie wielka muzyczna uczta. Scena w Operze Leśnej już gotowa, a gwiazdy zjeżdżają do Trójmiasta. Festiwal Top Of The Top w Sopocie startuje już we wtorek.