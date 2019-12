"Muszę pamiętać, żeby nie pomylić się jak pani Wisława"

TRANSMISJA Z CEREMONII WRĘCZENIA LITERACKIEJ NAGRODY NOBLA OD 16.30 W TVN24 I TVN24.PL. O GODZINIE 20.20 W TVN24 WYKŁAD NOBLOWSKI OLGI TOKARCZUK

- Zaczynam dzień od próby ukłonów. Muszę pamiętać, by nie pomylić się jak pani Wisława - mówiła Olga Tokarczuk, nawiązując do 10 grudnia 1996 roku, gdy Literacką Nagrodę Nobla odbierała Wisława Szymborska. W zdenerwowaniu, po ukłonach w stronę króla i publiczności, w stronę Akademii machnęła tylko ręką.

Już za klika godzin jej nazwisko oficjalnie dołączy do Henryka Sienkiewicza, Władysława Reymonta, Czesława Miłosza i Wisławy Szymborskiej, polskich laureatów Literackiej Nagrody Nobla. Po godzinie 16.30, na ceremonii w Sztokholmie, z rąk króla Szwecji Karola XVI Gustawa odbierze złoty medal i dyplom. Złoty medal i dyplom z rąk króla. Olga Tokarczuk odbierze Nagrodę Nobla Laureatka literackiej Nagrody Nobla za 2018 rok Olga Tokarczuk we wtorek odbierze złoty medal i...

Wcześniej, w sobotę, w Sali Giełdy Akademii Szwedzkiej Olga Tokarczuk wygłosiła swoją noblowską przemowę. - Okazało się, że nie jesteśmy w stanie unieść tego ogromu informacji, która zamiast jednoczyć, uogólniać i uwalniać, różnicuje, dzieli, zamyka w bańkach, tworzy wielość opowieści nieprzystających do siebie, albo wręcz wrogich sobie, antagonizujących - mówiła.

W eseju "Czuły narrator" skupiła się na kondycji współczesnego człowieka i zawiedzionych nadziejach budowania społeczeństwa informacyjnego. Esej jest szeroko komentowany przez szwedzkie i światowe media.

- Pomyślałem sobie, że Olga Tokarczuk wygłosiła (przemowę - przyp. red.) do tych którzy nie czytają, albo nie doczytują jej książek - mówi Michał Rusinek, pisarz, literaturoznawca.

"Trzeba uważać, żeby nie wyszarpywać z Olgi wszystkiego"

Jej przyjaciele przestrzegają przed próbami ubierania jej w szaty autorytetu, który będzie na co dzień komentował bieżąca politykę. - Trzeba bardzo uważać, żeby nie wyszarpywać z Olgi wszystkiego. Bo wszytko się wyczerpuje wtedy. To nie jest tak, że człowiek jest nieustanie odnawialną się maszyną - przestrzega Agnieszka Holland, reżyserka i scenarzystka.



Czekają przed hotelem, liczą na autograf W Sztokholmie, gdzie trwa tak zwany Tydzień Noblowski, laureatka literackiej Nagrody Nobla za... Literaturoznawcy zwracają uwagę, że Olga Tokarczyk bardziej pyta, niż odpowiada. Że swoich pytań nie kieruje do polityków, tylko do szeroko rozumianych decydentów.

- Ona widzi podstawowe problemy, które dzisiaj są. Czyli na przykład operowanie prawdą i kłamstwem dla doraźnych celów. Czyli na przykład brak myślenia o ekologii - zauważa prof. Marek Kochanowski, literaturoznawca z Uniwersytetu w Białymstoku.

Jednocześnie jej twórczość jest uniwersalna - zrozumiała tak samo w Polsce jak i każdym innym zakątku świata. Jej prozę tłumaczono już na 35 języków. - Od początku kazała się zastanowić nad tym wszystkim, co weszło w jakieś potworne schematy i utkwiło na wieki. Trzeba to odgrzebać, trzeba się temu przypatrzeć - mówi Karol Maliszewski, poeta i krytyk literacki.

"Za wyobraźnię narracyjną"

Prof. Jerzy Bralczyk, językoznawca, zauważa, że w prozie Olgi Tokarczuk obecna jest "pewna magia". - Nawet taka magia codzienności, która sprawia, że skłonni jesteśmy wiedzieć, że w świecie jest więcej, niż my widzimy. A to mi się wydaje niezwykle ważne - ocenia.



"Za wyobraźnię narracyjną, która z encyklopedyczną pasją prezentuje przekraczanie granic jako formę życia" - tak nagrodę uzasadnił Komitet Noblowski.



- Myślę, ze bardzo w Polsce tego potrzebujemy - przejścia na taki wyższy poziom refleksji o tym, kim jesteśmy, czym dla nas jest nasza kultura - mówiła w rozmowie z TVN24 laureatka Nagrody Nobla 2018, Olga Tokarczuk.

Foto: PAP Polskie Noble literackie

Autor: Tomasz Pupiec / Źródło: Fakty w Południe TVN24