Wywóz śmieci coraz droższy. Wzrosty cen nawet o 400 procent

Rady pedagogiczne to w tym tygodniu kluczowa sprawa. Bez świadectw uczniowie klas maturalnych nie mogą podejść do egzaminu dojrzałości, więc matury są pod znakiem zapytania. W kilku miastach już zapadły decyzje, że szkoły nie przeprowadzą klasyfikacji. Premier chce przedstawić zmiany w prawie, które umożliwią podejście do egzaminu wszystkich maturzystom.

