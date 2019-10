"Mamy przygotowaną reformę służby zdrowia". Tak mówili politycy 4 lata temu

W Chinach wielkie święto, 70 lat komunizmu. Rocznicę przejęcia władzy przez partię komunistyczną uświetniła min. parada wojskowa, zorganizowana z gigantycznym rozmachem. Przywódca państwa Xi Jinping w przemówieniu zapowiedział, że nikt nie powstrzyma Chińczyków i narodu chińskiego przed marszem naprzód. Zgrzytem w tej świątecznej atmosferze jest sytuacja w Hongkongu. Policja robi wszystko co może, by powstrzymać demonstrantów, ale protesty są coraz silniejsze. Już doszło do brutalnie tłumionych zamieszek. Agencje informują o pierwszej od początku protestów osobie postrzelonej z broni ostrej.

